"Com uma mistura de novos e icónicos artistas, bem como de futuros hits, a banda sonora do FIFA 23 quer definir a muito antecipada temporada. Por isso mesmo, o Spotify analisou a música mais ouvida pelos fãs do FIFA em todo o mundo", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a plataforma, entre os países onde se registam mais playlists com a palavra FIFA, há uma vencedor destacado: a Suécia leva o troféu, seguida de pela Noruega e Dinamarca - um hat-trick para os nórdicos.

Portugal surge em 12.º lugar, com todos os países que completam o Top 15, à exceção da Austrália, a estarem localizados na Europa. Ao todo há 21 milhões de playlists com, pelo menos, uma música da banda sonora oficial do FIFA 23.

Em relação às músicas mais ouvidas da banda sonora da "EA SPORTS FIFA 23", no nosso país, destacam-se “Ojitos Lindos”, de Bad Bunny e Bomba Estéreo, em primeiro lugar, seguida de “Obsessed With You”, de Central Cee, e “SAOKO”, de Rosalía. O top 5 encerra com “Finesse”, de BNXN fka Buju e Pheelz, em quarto, e “Waterfall”, dos Disclosure com RAYE, em quinto lugar.

A nível internacional o cenário é semelhante, apenas com uma diferença nos dois últimos lugares do top 5:“Ahora y Siempre”, de Linton e Quevedo, aparece em quarto lugar, seguida de “Nail Tech”, de Jack Harlow, a completar o pódio.

Top 15 de países com maior número de playlists FIFA:

Suécia Noruega Dinamarca Finlândia Espanha Irlanda Países Baixos Mónaco Reino Unido Alemanha Austrália Portugal Suíça Bélgica Áustria

Top 15 de canções da banda sonora da EA FIFA 2023 mais ouvidas em Portugal:

“Ojitos Lindos” de Bad Bunny e Bomba Estéreo “Obsessed With You” de Central Cee “SAOKO” de ROSALÍA “Nail Tech” de Jack Harlow “Finesse” de BNXN fka Buju, Pheelz “Waterfall” de Disclosure, RAYE “Fils de joie” de Stromae “Ahora y Siempre” de Linton, Quevedo “Spitting Off the Edge of the World” de Perfume Genius, Yeah Yeah Yeahs “Voodoo” de Badshah, J Balvin, Tainy “forever & more” de ROLE MODEL “You’ve Done Enough” de DRAMA, Gorgon City “Madan (King)” de Bakermat “Kuzola” de Pongo “Walking on Water” de The Knocks, Totally Enormous Extinct Dinosaurs

Top 15 de canções da banda sonora da EA FIFA 2023 mais ouvidas a nível global: