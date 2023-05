“Há alguns meses, senti a minha saúde a tomar um mau rumo que me levou a cancelar alguns espetáculos em França e, depois, na Europa. […] Infelizmente, tenho de aceitar hoje que o tempo de que vou precisar para descansar e recuperar vai ser mais longo do que o esperado. É com grande pena que não vou conseguir cumprir a minha promessa e anuncio hoje o fim da digressão ‘Multitude’”, pode ler-se numa publicação desta semana nas contas do músico nas redes sociais.

Em fevereiro, Ana Moura anunciou que iria garantir a primeira parte de alguns concertos da digressão “Multitude”. Os primeiros decorreram em Bordéus, nos dias 4 e 5 de março. Deveriam seguir-se os concertos em Toulouse, Londres e Lyon. Ana Moura iria ainda garantir a primeira parte do concerto do músico em Bruxelas a 3 de junho.

As datas restantes, canceladas esta semana, vão de Bruxelas, nos dias 1, 2 e 3 de junho, a Paris e, de novo, à capital belga, em dezembro.