Os Måneskin são a primeira confirmação para a edição de 2024 do Super Bock Super Rock. A notícia foi avançada à BLITZ por Luís Montez, diretor-geral da Música no Coração, promotora do festival.

A banda italiana estreia-se em Portugal a 18 de julho, no Meco. Os vencedores da edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção serão os cabeças de cartaz do primeiro dia da edição de 2024.

"Rush!", editado no início do ano, é o mais recente disco da banda formada por Damiano David (voz), Victoria De Angelis (baixo), Thomas Raggi (guitarra) e Ethan Torchio (bateria).