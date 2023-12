Editado a 22 de dezembro nas plataformas de streaming de música digitais, o EP "i'm not home : i'm not far away" apresenta nove peças curtas, contemplativas e maioritariamente instrumentais, dedicadas ao músico Ryuichi Sakamoto (1952-2023).

"Depois de ter consolidado alla (2022) ao vivo, através de uma intensa digressão que, este ano, passou pelo SXSW, em Austin, Texas, pelo Fabric Arts Festival, em Providence, nos EUA, e pelo Festival Europavox, em Bruxelas, e de ainda se ter desdobrado em inúmeros outros projectos, a artista recatou-se no seu casulo de criação para dar vida a um trabalho em forma de homenagem, no primeiro Natal sem o notável compositor e activista japonês entre nós", descreve a editora Omnichord Records em comunicado.

"Surma mergulha em várias texturas sonoras, da electrónica à freak folk, passando por referências de ambient, música experimental e free jazz", acrescenta.

"Nesta entrega exploratória, pura e corajosa, guiada pela estrela de Ryuichi Sakamoto, a encarnação artística de Débora Umbelino assegura, na recta final de 2023, um bálsamo para a época natalícia e para quem, acima de tudo, anseia pela paz e pela comunhão", acrescenta ainda.

"i'm not home : i'm not far away" conta com capa de ELLEONOR e motion graphics de Jorge Ramos.

Alinhamento:

1. yūgen :

2. polite sleeper :

3. firgun :

4. colette :

5. impermanence :

6 .m.auve :

7.étoile :

8. inside a metaphorical world :

9. : héloïse