"Em celebração da 'The Eras Tour', vou lançar antecipadamente quatro canções hoje à meia-noite", anunciou Taylor Swift esta quinta-feira, dia 16 de março, nas redes sociais.

Nas Stories do Instagram, a cantora norte-americana revelou os títulos das canções: "Eyes Open (Taylor’s Version)", "Safe & Sound (Taylor’s Version)", "If This Was A Movie (Taylor’s Version)" e "All Of The Girls You Loved Before".

O tema "Safe & Sound" foi originalmente gravado com os The Civil Wars para a banda sonora de "The Hunger Games - Os Jogos da Fome". Com a separação da dupla folk, a cantora atribuiu os créditos separadamente a Joy Williams e John Paul White.

O tema "Eyes Open" também foi gravado para o primeiro filme da saga inspirada nos livros de Suzanne Collins.

Já "If This Was A Movie" fez parte de "Speak Now", enquanto "All The Girls You Loved Before" se trata de uma canção inédita, nunca lançada anteriormente.

A "The Eras Tour" arranca esta sexta-feira, dia 17 de março, na cidade Glendale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.