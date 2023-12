A cantor Suzy, que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2014, esteve à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC.

Na entrevista, a artista recordou a sua participação no concurso e a polémica em torno da vitória do tema "Quero ser tua", de Emanuel. "Fiquei magoada, como é óbvio. Todo um trabalho foi feito, muito bem pensado a nível de promoção e marketing. Foi um trabalho, era um projeto inteiro. O nosso foco não foi as redes sociais porque, na altura, as redes sociais não traziam votos", confessou.

"[A Eurovisão] foi um presente que, de certa forma, eu consegui por estar a cantar este tema, portanto eu estou grata ao Emanuel", acrescentou.