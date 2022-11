A MTV anunciou que Tate McRae vai subir ao palco dos MTV EMAs 2022. A cerimónia conduzida por Rita Ora e Taika Waititi ao vivo a partir de Düsseldorf, na Alemanha, está marcada para domingo, dia 13 de novembro, a partir das 19h00.

A jovem cantora junta-se a Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Muse, Stormzy, GAYLE, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna e Nasty C no palco dos Europe Music Awards.

O rapper em ascensão, Armani White, do oeste da Filadélfia, nos EUA, vai atuar durante o espetáculo EMA Red Carpet, apresentado por Jack Saunders e Becca Dudley da MTV UK. Harriet Rose, da MTV UK, será a apresentadora do programa EMA Backstage Pass, transmitido nas redes sociais dos MTV EMA e da marca.

David Hasselhoff, a modelo e influencer alemã Leonie Hanne e a cantora e compositora canadiana Lauren Spencer Smith foram adicionados ao line-up de apresentadores dos MTV EMAs, juntando-se a Julian Lennon, Leomie Anderson e Sam Ryder.

Os MTV EMAs 2022 serão transmitidos pela MTV em mais de 170 países de todo o mundo, em direto e exclusivo a partir de Düsseldorf, na Alemanha, no dia 13 de novembro, domingo. Em Portugal, as celebrações arrancam a partir das 19h00 com o pré-show, seguindo-se o espetáculo às 20h00.