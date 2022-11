Na noite de Halloween, no Twitter, a equipa do "Good Morning America" revelou que Taylor Swift iria participar na emissão desta terça-feira, dia 1 de novembro, para anunciar uma novidade. Nas redes sociais, as teorias dos fãs deram que falar e apostas provaram-se certeiras.

Na primeira parte do programa, a cantora confirmou que irá arrancar uma digressão no próximo ano. O início da "Eras ​​Tour" está marcado para o dia 18 de março de 2023 em Glendale (Estados Unidos) e vai passar por vários estádios.

A digressão nos Estados Unidos termina em agosto, em Los Angeles - veja aqui todas as datas. A primeira parte dos espetáculos será assegurada por Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams e Owenn.

No site oficial, Taylor Swift confirmou que a "Eras Tour" vai contar com concertos fora dos Estados Unidos. As datas serão anunciadas em breve.

Veja aqui o vídeo:

Segundo a cantora norte-americana, a "Eras Tour" será uma viagem "pela eras musicais" da sua carreira: "Estou a planear há muito tempo e finalmente posso contar: vou voltar com uma digressão (...) A digressão chama-se 'Eras Tour' e é uma viagem por todas as eras musicais da minha carreira".

O recorde de "Midnights"

Taylor Swift fez história esta segunda-feira ao tornar-se a primeira artista da história a conquistar simultaneamente todos os dez primeiros lugares da tabela dos EUA, após o lançamento do álbum "Midnights".

A ocupação total foi liderada pelo tema "Anti-Hero", no primeiro lugar da Billboard Hot 100. É a primeira vez nos 64 anos de história da lista que um único artista conquistou todo o top 10, disse a Billboard.

O último artista que chegou perto foi Drake, que conquistou nove posições em setembro de 2021.

"10 de 10 da Hot 100??? No meu 10º álbum??? ESTOU EM COMPLETO CAOS", tweetou Taylor Swift, com um aceno para a dedicação dos seus fãs em procurar pistas escondidas no seu conteúdo, incluindo títulos, números e datas.

A cantora editou o aguardado "Midnights" a 21 de outubro. O disco estreou-se no topo da tabela de álbuns da Billboard com a maior semana de lançamento desde "25", dr Adele, em 2015.

O lançamento do décimo álbum de Taylor Swift travou o Spotify durante algumas horas. Mesmo assim, "Midnights" estabeleceu o recorde de álbum mais ouvido num dia, de acordo com a plataforma de streaming.

As 13 canções do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", disse Taylor Swift. Juntas, formam "um quadro completo das intensidades dessa hora misteriosa e louca".

O último lançamento da artista mostra o regresso à pop e relembra alguns dos seus êxitos anteriores depois de dois álbuns pandêmicos, “Folklore” e “Evermore”, voltados para a folk.

O disco surge após a cantora de 32 anos registar um sucesso retumbante ao cumprir sua promessa de regravar os seus primeiros seis álbuns, para que possa controlar os seus direitos.

Até agora, lançou duas regravações: "Fearless" e "Red", ambos com "Taylor's Version" (Versão de Taylor) no nome. Swift ainda tem quatro álbuns por regravar, depois de ter sido autorizada contratualmente a iniciar o processo em novembro de 2020.