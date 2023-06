"Are you ready for it?". Taylor Swift continua a anunciar novas datas para a "The Eras Tour", que chega a Portugal no dia 24 de maio de 2024, com um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa.

Esta semana, a artista norte-americana anunciou nove novos concertos - um em Los Angeles e oito na Europa (Zurique, Hamburgo, Munique, Varsóvia, Viena, Estocolmo, Paris e Londres).

Para já, a cantora não anunciou segundas datas para Lisboa, Madrid e Milão. Nas redes sociais, os fãs de Taylor Swift acreditam que deverão ser confirmados novos concertos nas três cidades, mas ainda não foram divulgadas informações sobre novos espetáculos em Portugal, Espanha ou Itália.