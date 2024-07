Taylor Swift continua a surpreende os fãs nos concertos da "The Eras Tour". Este sábado, dia 6 de julho, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão, a artista norte-americana cantou pela primeira vez em 16 anos a canção "Mary's Song".

No segmento acústico, a artista recordou o tema do seu álbum de estreia (2006), num mashup que contou ainda com "So High School" e "Everything Has Changed".

"Mary's Song" ganhou um significado especial depois da cantora, que nasceu em 1989, ter começado a namorar com Travis Kelce, que veste a camisola com o número 87: "I'll by 87, you'll be 89 / I'll still look at you like the stars that shine / In the sky, oh my my my".

Veja o vídeo: