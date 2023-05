Taylor Swift era uma das grandes confirmações para a edição de 2020 do NOS Alive, que foi adiada devido à pandemia da COVID-19. Atualmente em digressão pelos Estados Unidos, a cantora norte-americana deverá anunciar em breve concertos na Europa.

Em entrevista ao podcast "Posto Emissor", da Blitz, Álvaro Covões, quando questionado sobre a possível estreia da artista em Portugal, sublinhou que "qualquer promotor de espetáculos quer trazer artistas que acha que possam vender tudo". "Qualquer um. Portanto, qualquer um terá interesse se ela estiver disponível para concertos", frisou.

"Como só vai ser possível ser um, se formos nós melhor. Se forem outros, parabéns", acrescentou o diretor da promotora Everything Is New.