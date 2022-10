Esta quarta-feira, dia 12 de outubro, a artista partilhou um vídeo sobre a sua colaboração com Lana Del Rey. O tema "Snow On The Beach" será o quarto tema do alinhamento do novo disco da norte-americana.

"A Lana Del Rey, na minha opinião, é uma das melhores artistas de todos os tempos. O facto de eu viver no mesmo período que ela é uma honra e um privilégio. E o facto dela ter aceitado em colaborar comigo nesta canção é algo pelo qual estarei agradecida toda a vida. Adoro-a, mesmo. Espero que vocês adorem esta canção tanto quanto eu", frisou Taylor Swift.

De acordo com a artista, o tema é "sobre apaixonares-te por alguém que se apaixona por ti ao mesmo tempo". "Aquele sentimento quando alguém se sente do mesmo modo que tu te sentes. E pensas: ‘isso é real? é um sonho? está mesmo a acontecer?’. É como ver que está a nevar numa praia", acrescentou.