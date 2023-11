Taylor Swift continua a bater recordes e a conquistar os tops mundiais.

"Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From the Vault]" conquistou a liderança do Billboard Hot 100. A canção inédita, que faz parte da nova regravação de Taylor Swift, roubou o primeiro lugar a "Cruel Summer", tema que também pertence à artista norte-americana.

Com a nova conquista, "Is It Over Now? (Taylor’s Version) [From the Vault]" é a 11.ª canção da cantora a chegar à liderança do top norte-americano.

"1989 (Taylor's Version)" foi lançado a 27 de outubro e estreou-se na liderança do ranking Billboard 200.