"Tim McGraw" foi o primeiro single da carreira da artista.

Há 17 anos, era apresentada ao mundo - especialmente nos Estados Unidos - Taylor Swift, uma nova cantora country com apenas 16 anos. Mas ninguém poderia imaginar o sucesso e o impacto no mundo da música que a artista viria a ter.

Foi a 24 de outubro de 2006 que a Big Machine Record editou o disco homónimo de estreia da cantora. Semanas depois, o álbum "Taylor Swift" chegou ao top da Billboard, entrando para o 19.º lugar a 11 de novembro - na mesma semana, o disco da banda sonora da série "Hannah Montana" liderava o ranking norte-americano.

Grammys, em 2010

Mês após mês, o álbum de estreia da "loirinha" foi conquistando fãs e chegou ao quinto lugar do top da Billboard em janeiro de 2008, mais de um ano depois do lançamento. No total, o disco esteve 284 semanas no ranking - apenas "1989", que é reeditado esta sexta-feira, 27 de outubro, conseguiu ultrapassar "Taylor Swift" (462 semanas).

Com 15 canções, o disco de estreia valeu a Taylor Swift vários prémios, nomeadamente um Country Music Association Award ou o galardão de Melhor Vocalista Feminina nos Academy Of Country Music Awards.

"Tim McGraw", editado a 19 de junho de 2006, foi o single de estreia do álbum e conquistou o sexto lugar no top country. O álbum conta ainda com temas como "Teardrops on My Guitar", "Our Song", "Picture to Burn" ou "Should've Said No"

Esta sexta-feira, dia 27 de outubro, a cantora edita"1989 (Taylor’s Version)", o quarto lançamento de Taylor Swift de uma série de álbuns regravados, projeto que começou em 2021 com "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)", aos quais se sucedeu, este ano, "Speak Now (Taylor’s Version)", que se estreou em julho no top 20 de vendas português.

Taylor Swift encontra-se de momento em digressão pelo mundo com a “Eras Tour”, que vai passar por Portugal no próximo ano, a 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa. Esta digressão foi registada no filme-concerto “Taylor Swift: The Eras Tour”.