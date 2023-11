A regravação do disco de Taylor Swift, editado originalmente em 2014, inclui temas como “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dreams” e “Bad Blood”,

"1989 (Taylor’s Version)" chegou no dia 27 de outubro e lidera atualmente o top nacional de vendas, segundo a Universal Music Portugal. Além de novas versões das 16 canções que faziam parte do alinhamento original, O álbum inclui ainda cinco canções inéditas “From the Vault” - “Slut!”, “Say Don’t Go”, “Now That We Don’t Talk”, “Suburban Legends” e “Is It Over Now?”

Com "1989 (Taylor’s Version)", Taylor Swift continua a bater recordes em todo o mundo. O disco já vendeu mais de 3,5 milhões de unidades a nível mundial, sendo que 1,6 milhões foram vendidas nos Estados Unidos.

O disco chegou também o primeiro lugar do Top 200 da Billboard. Com a conquista, Taylor Swift tornou-se na primeira artista a ter seis álbuns que se estreiam na liderança do ranking e com mais de um milhão de unidades vendidas na semana de lançamento.

"1989 (Taylor’s Version)" é o quarto lançamento de Taylor Swift de uma série de álbuns regravados, projeto que começou em 2021 com "Fearless (Taylor’s Version)" e "Red (Taylor’s Version)", aos quais se sucedeu este ano "Speak Now (Taylor’s Version)", que se estreou em julho no top 20 de vendas português.

Recentemente, a artista foi a grande vencedora dos MTV European Music Awards, tendo conquistado os galardões para Melhor Vídeo (com “Anti-Hero”), Melhor Artista e Melhor Artista Ao Vivo.

Taylor Swift encontra-se de momento em digressão pelo mundo. A "The Eras Tour" vai por Portugal no próximo ano, a 24 e 25 de maio no Estádio da Luz, em Lisboa.