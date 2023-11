Todos os meses, mais de 105,3 milhões de pessoas ouvem as canções de Taylor Swift no Spotify.

A cantora norte-americana continua a sua "era" de vitórias. Na tarde desta quinta-feira, dia 2 de novembro, Taylor Swift conquistou a liderança do top do Spotify, tornando-se na artista mais ouvida do mundo no serviço de streaming.

Com mais de 105 milhões de ouvintes mensais, a cantora ultrapassou The Weeknd, que ocupava o primeiro lugar. Já o terceiro lugar pertence a Drake.

Taylor Swift lançou no passado dia 27 de outubro "1989 (Taylor’s Version)", que fez história no Spotify ao tornar-se no álbum com mais reproduções em 24 horas. "Ela conseguiu fazê-lo novamente", celebrou o serviço de streaming nas redes sociais, relembrando que a artista norte-americana já tinha conquistado o recorde em 2022 com "Midnights".

O Spotify também confirmou que, com a nova regravação, a "loirinha" se tornou na artista mais ouvida num único dia.