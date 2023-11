No dia inaugural, decorre pelas 16h00 a cerimónia de abertura, seguida, pelas 22h00, de um espetáculo com António Zambujo e Yamandu Costa. O concerto é gratuito, mas carece de levantamento prévio do bilhete.

A abertura deste novo espaço cultural na cidade de Oliveira de Azeméis pretende, nas palavras do Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Jorge, "oferecer à população momentos grandiosos de cultura, enriquecendo assim os momentos de lazer dos Oliveirenses e de quem nos visita".

Na agenda do TeMA, segue-se, no dia 18 de novembro, pelas 21h30, a peça de teatro “Lar Doce Lar”, com Maria Rueff e Joaquim Monchique.

No mês de dezembro, a Companhia de Ballet do Douro, traz à cena “O Quebra-Nozes”, no dia 2, às 21h30. O concerto de Gisela João e Justin Stanton, no dia 16 de dezembro, às 21h30 e a sessão de cinema infantil “Wish: O Poder dos Desejos”, no dia 17 de dezembro, às 16h30, complementam a programação.

Os bilhetes, à venda na Ticketline ou no Gabinete de Programação Cultural, variam entre os 2,5 e os 5 euros.