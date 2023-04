"Wish You The Best" é o mais recente single de Lewis Capladi. A nova canção do cantor da Escócia chegou no passado dia 13 de abril a todos os serviços de streaming de música e o conta com um videoclipe protagonizado por David Bradley,, ator de "Harry Potter" e "A Guerra dos Tronos", e Tom Lewis ("A Noite de Todas as Almas").

"É provavelmente a música mais triste que já escrevi", confessou o artista de 26 anos na BBC Radio 2, explicando que a canção é sobre "uma separação". "É sobre seguir em frente e aquele sentimento de que sabes que é a melhor coisa para essa pessoa. Mas tudo o que dizes é: 'boa sorte, estou muito feliz por ti'... Mas, na verdade, estás a morrer por dentro e quer contar-lhe todas as coisas de que sente falta e dizer-lhe porque deveria ficar contigo", acrescentou.

Além da letra triste, a canção conta com um videoclipe que tem emocionado os fãs do cantor. O vídeo conta a história de um cão (Willow) que perde o seu dono.

Segundo a BBC, o vídeo é parcialmente inspirado na história de Greyfriars Bobby, um cão que ficou conhecido em Edimburgo, na Escócia, no século XIX, por ter passado 14 anos a guardar o túmulo do seu dono, até à sua própria morte, a 14 de janeiro de 1872.

Veja o vídeo: