Elton John e Brandi Carlile lançaram esta quarta-feira, 5 de março, uma nova canção, “Swing For The Fences”. O single fará parte do álbum conjunto dos artistas, "Who Believes In Angels?”, que chega a 4 de abril.

"'Swing For The Fences' foi uma pequena preciosidade que levei para o estúdio: sou uma mulher gay, o Elton é um homem gay, ambos temos famílias e os nossos sonhos tornaram-se realidade. Pensei que seria incrível escrever um hino para os jovens LGBTQ+, que os chamasse para uma vida maior, mais elegante e mais fabulosa. Algo como ‘go, go! Don’t let anything hold you back!'", conta Brandi Carlile em comunicado.

Elton John acrescenta: "Quando gravámos ‘Swing For The Fences’, foi o momento que cristalizou para onde o álbum estava a caminhar. Foi difícil chegar a esse ponto, mas sabíamos que tínhamos de estar à altura e todos sentimos uma enorme sensação de alegria e euforia. Depois das nossas dificuldades iniciais, todas as incertezas começaram a dissipar-se quando esta canção ganhou vida. Simplesmente soou muito bem".

O conceito de “Who Believes In Angels?” foi desenvolvido pelos amigos próximos e colaboradores habituais de Elton John, ao lado de Brandi Carlile, e pelo produtor e compositor Andrew Watt.