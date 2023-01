"The Candle and the Flame", o oitavo álbum de Robert Forster, é editado a 3 de fevereiro. Sucessor de "Inferno" (2019), segue "um caminho muito diferente na criação em relação aos seus trabalhos anteriores", assinala a promotora em comunicado.

O novo disco do australiano resulta de "uma jornada de criação de música com a família e amigos" e "da necessidade de encontrar alegria e consolo diante da adversidade", acrescenta.

Composto por nove temas, "The Candle and the Flame" foi produzido pelo músico, juntamente com o seu filho, Louis Forster (ex-elemento dos The Goon Sax), e Karin Bäumler. O disco conta com a participação da baixista Adele Pickvance (ex-Go-Betweens e Warm Nights), Scott Bromiley e Luke McDonald (The John Steele Singers). A mistura ficou a cargo de Victor Van Vugt (Nick Cave and The Bad Seeds, PJ Harvey).

"She's A Fighter" e "Tender Years" são os primeiros singles do álbum.

"The Candle and the Flame" vai ser apresentado numa digressão europeia a partir de março, que por enquanto não inclui datas portuguesas.

Robert Forster também se encontra a preparar um romance e o lançamento do volume 3 da série "The Go-Betweens Boxset - G Stands For Go-Betweens".