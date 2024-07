Criado em 1994, o grupo estreia-se no palco principal do festival que decorre desde sexta-feira no antigo parque de campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Autores dos temas "Run", "Chasing Cars" e "Signal Fire", os Snow Patrol já venderam mais de sete milhões de álbuns em todo o mundo.

Antes de os escoceses fecharem a noite, o cantor e compositor Louis Tomlinson, que fez parte da `boysband´ One Direction, da qual se separou em 2016, sobe ao palco principal, onde, à semelhança dos Snow Patrol, também se estreia.

Louis Tomlinson, que participou no “The X Factory” em 2010, formato do qual se tornou jurado em 2018, lançou no ano passado “Faith in the Future”, disco que vai apresentar no Marés Vivas.

O início da noite é em português com a atuação dos Ornatos Violeta, banda que passou pelo Marés Vivas em 2019, e que regressa para celebrar os 25 anos do álbum "O Monstro precisa de Amigos", que contempla os êxitos “Ouvi Dizer”, “Dia Mau” ou “Chaga”.

A banda separou-se em 2002 e regressou em 2012 para celebrar os 20 anos da sua formação com oito concertos especiais, tendo, em 2019, voltado a reunir-se para assinalar os 20 anos de “O Monstro Precisa de Amigos”.

Antes, António Zambujo abre o palco principal com o seu décimo álbum de estúdio “Cidade”, que integra os `singles´ “Dancemos Um Slow” e “Leva-me de Mim”.

O público poderá ainda assistir, nos quatro palcos espalhados pelo recinto, às atuações de Jura, Mundo Segundo & Convidados, Diana Castro e Orquestra Bamba Social.

Durante o Marés Vivas, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) disponibiliza um serviço vaivém que, entre as 16:00 e as 04:00, faz a ligação entre os Aliados (Porto) e a entrada do recinto.