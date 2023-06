O festival arranca no dia 4 com o concerto de Fogo Fogo, que está a promover o seu álbum de originais “Fladu Fla”, editado em 2021, e Pedro Mafama, que lançou “Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente”, sucedendo a “Por este rio abaixo”, de há dois anos.

No segundo dia, é a vez de The Legendary Tigerman, nome artístico do músico e compositor Paulo Furtado - que tem em “Naked Blues”, de 2002, o álbum de estreia, e em "Misfits", "How To Become Nothing" e "Hálito Azul", alguns dos mais recentes títulos - e de Ray, autor de "City Cowboys", considerado um dos melhores álbuns nacionais de 2022.

“Estes dois dias de sonoridades estivais já sedimentaram a sua identidade na zona Oeste”, referiu, em nota de imprensa, a Câmara Municipal da Lourinhã, adiantando que a quarta edição em 2022 contou com cerca de 2500 espetadores.

Com uma programação para um público eclético, de diferentes interesses musicais, de várias idades, de diversas geografias, o festival alia a música, ao sol e à praia, com o intuito de “conceber uma nova dinâmica à Praia da Areia Branca”.

Todos os concertos são de entrada livre.