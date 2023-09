Antes do regresso a Portugal, os The National decidiram surpreender os fãs com um novo álbum.

"Laugh Track" é o segundo disco da banda editado em 2023 e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. O álbum foi anunciado na passada sexta-feira, dia 15 de setembro, durante um concerto no Homecoming Festival, em Cincinnati.

O novo disco conta com 12 canções gravadas durante as sessões de "First Two Pages of Frankenstein", disco editado em abril.

"Laugh Track" conta com as participações de Bon Iver, Phoebe Bridgers e Rosanne Cash.

THE NATIONAL EM PORTUGAL