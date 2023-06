The Prodigy, na segunda-feira anunciados como cabeças de cartaz do festival de Vilar de Mouros deste ano, vão atuar no dia 31 de agosto, enquanto Lil Silva vai subir ao palco do Parque da Bela Vista no dia 2 de setembro.

O concerto dos Prodigy será o primeiro da banda britânica em Portugal sem o vocalista Keith Flint, que morreu em 2019.

O cartaz da segunda edição do MEO Kalorama inclui artistas como Arcade Fire, Florence + The Machine, M83, Metronomy, Aphex Twin, Arca, Belle & Sebastian, Foals, Pablo Vittar, Dino D’Santiago, Capitão Fausto, Pongo, Rita Vian e Selma Uamusse.