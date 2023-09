A primeira edição do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, recebeu cerca de 500 mil pessoas. Este domingo, dia 10 de setembro, em conferência de imprensa, a organização confirmou que o evento regressa em 2025 a São Paulo.

Em conversa com os meios de comunicação, Roberta Medina anunciou ainda as datas da próxima edição do Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro. O festival, que celebra 40 anos, está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.

Para Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer da Rock World, "a experiência adquirida na organização do Rock in Rio Lisboa teve um impacto direto no nível de sofisticação e excelência que, não só as edições seguintes do Rock in Rio, como o novo festival The Town trará ao público".

A empresa que organiza o Rock in Rio e The Town começou o seu percurso em em 1985 no Rio de Janeiro, com a primeira edição do Rock in Rio, mas "foi em Portugal que desenvolveu um novo modelo de negócio, testou uma nova Cidade do Rock (que, mais tarde, iria para o Brasil, Espanha e Estados Unidos) e se profissionalizou, com as equipas e lideranças portuguesas no Rock in Rio Lisboa desempenhando um papel crucial na transformação da empresa em uma das principais líderes mundiais na produção de festivais nos dias de hoje".

O The Town contou com seis palcos dedicados. Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, Demi Lovato, Iggy Azalea, Bebe Rexha, Alok, Luísa Sonza, The Chainsmokers, Joss Stone, Ludmilla, Yeah Yeah Yeahs, Garbage, Pitty, H.E.R., Kim Petras, Iza, Ney Matogrosso, Wet Leg e Jão foram alguns dos artistas.