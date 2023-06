The Weeknd inaugura a digressão europeia "After Hours Til Dawn" no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Os bilhetes encontam-se esgotados - o recinto terá capacidade para receber 60 mil pessoas, confirmou a promotora Everything Is New ao SAPO Mag.

De acordo com a organização, as portas do recinto abrem às 16h30 e os concertos arrancam às 18h45 com Mike Dean. Às 19h30, Kaytranada promete aquecer o público para The Weeknd, que sobe a palco às 21h00.

A promotora recomenda a utilização de meios de transportes públicos, estando previstos vários autocarro e comboios especais - veja aqui.

Em comunicado enviado ao SAPO Mag, a Everything Is New detalhou os objetos que não poderão entrar no recinto. Da lista de itens proibidos fazem parte, por exemplo, malas de grandes dimensões, cadeiras ou bancos, chapéus de chuva, garrafas latas ou copos e caixas e recipientes com comida.

A promotora adianta que "é possível levar comida" para os concertos, "desde que não esteja em caixas ou outro tipo de objetos arremessáveis". No recinto, só será permitida a entrada de "uma pequena mochila/mala por pessoa não superior a 40cm x 30cm x 15cm".

Lista de objetos proibidos:

correntes metálicas e qualquer objeto pontiagudo

malas de grandes dimensões

lanternas & lasers

armas de fogo e armas brancas

mensagens xenófobas ou de apelo à violência

caixas e recipientes com comida

cadeiras de qualquer tipo

material explosivo e pirotécnico

chapéus de chuva

bebidas alcoólicas, seringas e drogas

câmaras profissionais, selfie sticks e hastes rígidas professional

garrafas latas e copos

malas de grande dimensões

não é permitida a entrada de qualquer tipo de mala ou mochila com medidas superiores a 40cm x 30cm x 15cm

será igualmente proibida a entrada de capacetes, bolas (futebol, golfe, ténis, etc..) gravadores áudio, altifalantes, instrumentos musicais, bem como qualquer objeto que possa ser arremessado e que não se encaixe nas categorias anteriores.

PERGUNTAS RÁPIDAS

O que devo fazer antes de ir para o espetáculo?

Verifique que código de barras do(s) seu(s) bilhete(s) está legível. Se não estiver, deverá dirigir-se ao ponto de venda, para que seja substituído por um em bom estado ou à bilheteira do recinto apenas no dia do espetáculo.

Prepare-se de acordo com a previsão do tempo. Em caso de calor mantenha-se hidratado e protegido. Não se esqueça de trazer roupa quente para a noite.

Onde posso deixar os meus pertences?

Existe um pontos de bengaleiro junto à bilheteira do recinto, com o custo de 1 euros (IVA incluído) por peça. Evite trazer objetos desnecessários, de forma a facilitar o processo de revista.

Se sair do recinto a meio do espetáculo posso entrar novamente?

Não.

Posso entrar depois do início do espetáculo?

Sim, até 15 minutos antes do fim do espetáculo.

É permitido entrar com uma mochila no recinto?

Só é permitida a entrada de uma pequena mochila/mala por pessoa não superior a 40cm x 30cm x 15cm. Por favor verifique a lista de items proibidos.

Posso levar bebidas alcoólicas para o concerto?

Não. Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Consulte a lista dos objetos proibidos.

Posso levar comida para o concerto?

É possível trazer comida desde que não esteja em caixas ou outro tipo de objetos arremessáveis.

Posso levar powerbank para o concerto?

É possível trazer uma powerbank por pessoa desde que não seja maior do que um telemóvel regular.

BILHETES REVENDIDOS e INVÁLIDOS

Quaisquer bilhetes comprados a terceiros ou em postos não oficiais, poderão ser considerados inválidos, por terem sido adulterados ou por a sua venda ter sido duplicada e um deles já ter dado entrada no recinto. Os bilhetes comprados em sites não oficiais, como, Viagogo, StubHub, Ticketswap, poderão impossibilitar a sua entrada no espetáculo pelos motivos anteriormente referidos.