Os Thirty Seconds To Mars reveleram um novo single esta terça-feira, 13 de setembro, antecipando o lançamento do novo disco.

O tema "World On Fire" já está disponível em todos os serviços de streaming e é o quinto tema a ser revelado pelos irmãos Jared e Shannon Leto.

A canção fará parte do sexto álbum de estúdio do grupo, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day", com edição marcada para esta sexta-feira, 15 de setembro.

Em breve, os Thirty Seconds To Mars vão anunciar uma nova digressão.

Alinhamento de “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”:

1. “Stuck”

2. “Life Is Beautiful”

3. “Seasons”

4. “Get Up Kid”

5. “Love These Days”

6. “World On Fire”

7. “7 to 1”

8. “Never Not Love You”

9. “Midnight Prayer”

10. “Lost These Days”

11. “Avalanche”