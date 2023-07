A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Ovar, arranca esta semana e, até setembro, propõe “mais de 40 experiências para todos os gostos e idades”, entre as quais também surfskate, canoagem, stand up paddle, escalada, passeios cicláveis, oficinas de azulejaria e festas com DJ.

Segundo fonte da autarquia do distrito de Aveiro, o programa em causa “surge no âmbito da dinamização da Estação Náutica de Ovar e visa promover o turismo náutico” no concelho, “dando a conhecer aos visitantes as áreas naturais” de um território com 17.000 metros de orla costeira e vários braços de ria entre os seus 148 quilómetros quadrados de área total.

Nessa perspetiva, a maioria das iniciativas irá decorrer em locais como as praias do Furadouro, Cortegaça, Areínho, Maceda e Esmoriz, assim como na marina do Carregal, no Clube de Canoagem e no Cais da Ribeira.

A aposta da autarquia é numa “programação eclética, com propostas totalmente gratuitas” para levar moradores e visitantes a “sentir o mar, a ria e a natureza”.

Além de Tiago Bettencourt, Marisa Liz e Fernando Daniel, pelos palcos da Agenda Náutica vão também passar artistas e coletivos como Tons de Bossa, Samba sem Fronteiras e os espanhóis Oreka Tx, que irão dinamizar um workshop aberto ao público sobre a txalaparta, instrumento tradicional do País Basco.

Meu Pobre Rapaz, Nuno Norte, Gileno Santana com Gabriel Selvage, Da Chic, Berg, Nini Amaral e Estrela Gomes são outros dos artistas anunciados, a par de DJ como Rui Marques e Ricardo Figueiredo

A Agenda Náutica abrange ainda artes circenses pelo projeto Express e, no que se refere a provas de vela, o 59.º Cruzeiro da Ria e o 39.º Troféu da Cidade de Ovar.

A programação termina a 10 de setembro na Praia do Furadouro, com um espetáculo em que Tiago Bettencourt atuará com a Banda Filarmónica Ovarense e a Sociedade Musical Boa União.