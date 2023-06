A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar a Ucrânia, em 7 de julho, no estádio do Bessa, no Porto, no último jogo antes de partir para o Mundial.

Nas redes sociais, Tony Carreira anunciou que vai cantar o hino nacional antes do arranque da partida.

"Vai ser um momento especial (...) juntem-se a mim e às nossas jogadoras", frisou o músico no vídeo partilhado nas redes sociais.

O Mundial feminino de futebol vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.

A seleção portuguesa, que se estreia em Mundiais, começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo E, os Estados Unidos (01 de agosto).