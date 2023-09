Os Trabalhadores do Comércio atuam esta quinta-feira, dia 21 de setembro, no Casino Estoril. O concerto está marcado para as 21h30 e os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Formada por Sérgio Castro e Álvaro Azevedo, a quem mais tarde, com apenas sete anos de idade, se juntou João Luís Médicis, a banda marcou a década de 1980.

Depois de uma pausa devido à pandemia, os Trabalhadores do Comércio regressaram aos palcos e às canções. "Após o hiato distópico provocado pela pandemia, bem mais a norte do que vinha sendo hábito, em terras galegas, começaram a trabalhar naquele que será o próximo disco do grupo. Assim, nas últimas semanas de 2022, 'O Objecto', sendo que deve ler-se 'O Objequeto', em sessões ao vivo, quase como se de concertos em pleno confinamento se tratassem, começou a ganhar forma", adianta o comunicado.