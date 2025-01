O ciclo abre a 16 de janeiro, na Igreja do Senhor da Cruz, com o concerto de Ece Canli, artista nascida na Turquia e radicada em Portugal, que acabou de editar o seu segundo álbum, "Sacrosun", que explora os limites da música vocal contemporânea e experimental.

No dia 23, a bracarense Inês Malheiro vai apresentar o seu trabalho a solo na Igreja do Terço.

A 6 de fevereiro, o ciclo itinerante de concertos segue para o Salão Nobre dos Paços do Concelho, com o concerto da compositora e instrumentista Rita Silva.

O programa de serviço educativo do triciclo vai promover a “reunião inédita” entre a música Bia Maria com as Cantadeiras do Lírio do Neiva, o coro do Conservatório de Música de Barcelos e a turma de cavaquinhos da Escola Básica de Pontes.

Bia Maria vai “reimaginar” o seu novo disco através das vozes daqueles grupos, sendo o resultado final apresentado a 22 de fevereiro, no Theatro Gil Vicente.

A 7 de março, Catarina Carvalho Gomes sobe ao palco da mesma sala de espetáculos para apresentar o seu disco de estreia "Novas Canções da Terra" (2023), um trabalho a partir das temáticas do cancioneiro tradicional e de intrínseca relação com a língua portuguesa.

Para fechar o trimestre, a 15 de março, o Triciclo apresenta a estreia em Barcelos da russa Mary Ocher, artista que “vem expandindo os limites entre pop e vanguarda há quase duas décadas, sempre de forma lúdica, colorida e com conteúdo inteligente”.

As suas novas gravações apresentam colaborações, entre outros, com os Mogwai.

Promovido desde 2018 pelo município de Barcelos, o “Triciclo” tem apostado na música nova, tanto nacional como internacional, levando-a a diversos espaços do concelho.