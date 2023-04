Liderado pelo saxofonista, com Romeu Tristão (contrabaixo) e João Lopes Pereira (bateria), o trio apresenta "um 'set' em que explora o repertório de Thelonious Monk e de outras figuras tutelares do jazz", numa extensão do programa de "Chasing Contradictions" (2022).

"Played Twice", de Thelonious Monk, faz parte deste álbum que inclui ainda, no alinhamento, "Orange Blossom", de Toscano, que também assina "Chasing Contradictions", "Totem", de João Lopes Pereira, e "Súplica / Vagas Paixões", a partir do fado de Ferrer Trindade.

O concerto acontece no dia 4 de maio, às 19h00, no Library Lounge do Brown's Avenue Hotel, em Lisboa.

As Brown's Jazz Sessions têm curadoria do diretor da Rimas e Batidas, Rui Miguel Abreu, e passam a acontecer todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, no mesmo local.

A cada terceira quinta-feira do mês, a partir de 18 de maio, acontecem as Brown’s Jazzing Out Sessions, dedicadas a talentos emergentes do jazz em Portugal, com curadoria do professor Massimo Cavalli.