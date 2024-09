Os Linda Martini editaram esta sexta-feira, dia 27 de setembro, o EP "Tudo e o seu contrário", que conta com duas canções de antecipação ao novo álbum.

"Faz-se de Luz" e "A Cantiga É" já se encontram disponíveis nos serviços de streaming de música. "'Faz-se de Luz' é sobre quem se faz passar por luz e salvação quando na verdade é mentira e escuridão. Notem que não é um erro tipográfico quando na letra se lê +Facho de Luz' em vez do referido título, foneticamente muito semelhante. Convém esclarecer, a quem porventura desconheça, que 'Facho' é uma haste com uma substância inflamável numa das extremidades, utilizada para iluminar. Existe ainda outro tipo de facho, bastante mais popular nos dias que correm e é sobre este último que a canção se debruça. É igualmente inflamável, mas péssimo a iluminar", explica a banda em comunicado.

"E já que lançamos uma canção de 'interjeição”'(por respeito e pudor não queremos que a confundam com as do tempo da censura, em que os autores corriam o sério risco de se aleijar), no lado B contrapomos com 'A cantiga É+. Serenamos assim os ânimos (ou talvez não) com uma música forrada a espelhos onde nos perguntamos se as canções têm o poder de mudar o que quer que seja. E amanhã é outro dia e isto já não tem importância. Seguimos felizes, distantes e em segurança, assinalando virtudes ao longo da muralha. Quem nunca?", acrescentam.