"Never Enough", o novo álbum dos Turnstile, já está disponível em edição física e nas plataformas digitais.

O sucessor de "Glow On" (2021) é o primeiro disco da banda norte-americana com a nova guitarrista Meg Mills, que substitui Brady Ebert.

O álbum marca uma "evolução inquieta e eletrizante do som inclassificável" do projeto com origens no punk hardcore, descreve a editora em comunicado. Gravado entre Los Angeles e a cidade natal dos Turnstile, Baltimore, foi produzido pelo vocalista Brendan Yates e tem entre os colaboradores nomes como Dev Hynes (Blood Orange), Hayley Williams (Paramore), Faye Webster ou o produtor A.G. Cook.

Álbum visual, "Never Enough" inspirou um filme realizado por Yates e o guitarrista Pat McCrory estreado no festival de cinema Tribeca, em Nova Iorque.

O disco será apresentado em Portugal no festival Primavera Sound, no Porto, a 14 de junho, no âmbito da digressão europeia da banda.

Alinhamento de "Never Enough":

1. "Never Enough"

2. "Sole"

3. "I Care"

4. "Dreaming"

5. "Light Design"

6. "Dull"

7. "Sunshower"

8. "Look Out For Me"

9. "Ceiling"

10. "Seein’ Stars"

11. "Birds"

12. "Slowdive"

13. "Time Is Happening"

14. "Magic Man"