“Seis anos a ouvir fãs leais perguntar ‘Quando é que dão um concerto?’, os TV Rural vão reunir-se a 20 de dezembro para uma noite que não se espera menos do que memorável, repleta e suada”, lê-se no comunicado.

No Musicbox, David Jacinto (Lobo Mau, Noves Fora Nada), David Santos (Golden Slumbers, Noves Fora Nada), Gonçalo Ferreira, João Pinheiro (Diabo na Cruz, SAL, Cassete Pirata, Real Combo Lisbonense) e Vasco Viana vão “apresentar as mais badaladas canções da banda, interpretadas com a entrega que a longa paragem exige”.

A banda formou-se em 2000, em Oeiras, e editou quatro álbuns: “Filomena grita” (2007), “A balada do coiote” (2012), “barba” (2014) e “sujo” (2015).

Os bilhetes para o concerto no Musicbox têm um custo de dez euros e estão à venda na plataforma SeeTickets.