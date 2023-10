A nova canção da banda liderada por Bono chegou esta sexta-feira, dia 29 de setembro, e conta com um videoclipe que pode ser visto no Youtube - ver aqui.

Com o single, os irlandeses regressaram ao pós-punk, com guitarras que fazem lembrar "Sunday Bloody Sunday", de 1983. O refrão do tema tem também semelhanças com "Call Me", dos Blondie, tanto que Debbie Harry e Giorgio Moroder são creditados como co-autores.

O novo single foi produzido por Jacknife Lee e Steve Lillywhite e gravado no Sound City em Los Angeles.

Para já, não se sabe se "Atomic City", a primeira canção lançada pelos U2 desde 2021, fará parte de um futuro álbum.