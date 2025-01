Há novidades a caminho para os fãs dos U2. Em entrevista ao podcast " Sodajerker on Songwriting", The Edge confirmou que as novas canções da banda chegarão "muito em breve" e adiantou que estão a ser planeados alguns concertos.

"Poderá haver uma nova canção a chegar muito em breve, da qual vão ouvir falar. Não posso dizer mais do que isso. Estamos num ótimo momento criativo", frisou o guitarrista dos U2 no podcast. Os irlandeses editaram a última canção, "Atomic City", em 2023 e, no ano passado, partilharam temas gravados há 20 anos, em 2004.

Na entrevista, The Edge revelou ainda que a banda quer voltar aos grandes palcos em breve. "Estamos a contar fazer alguns concertos (...) Fizemos a residência em Las Vegas, que foi fantástica, mas não vimos muito do mundo. Estamos ansiosos por encontrar os nossos fãs nos sítios onde vivem, em vez de serem eles a terem de vir ter connosco", prometeu.