Os Coldplay regressam a Portugal em maio para quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. A banda britânica vai atuar nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio. Esta quinta-feira, dia 6 de abril, foram colocados à venda os últimos bilhetes (online e lojas).

Ao SAPO Mag, a Everything Is New confirmou que os últimos bilhetes disponibilizados (Infinity Tickets e Bilhetes Gerais) esgotaram rapidamente. De acordo com a informação disponibilizada na Ticketline, todas as entradas foram vendidas em menos de 20 minutos - as bilheteiras online e em lojas físicas abriram às 10h00.

A digressão europeia dos Coldplay arranca em Portugal, com quatro concertos em Coimbra, seguindo por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido.

Em Coimbra, a primeira parte dos concertos estará a cargo de Bárbara Bandeira e da inglesa Griff.

Ao SAPO Mag, a promotora confirmou que cada concerto vai contar com 50 mil pessoas. No total, serão 200 mil pessoas que vão passar pelo Estádio Cidade de Coimbra, sendo a maior audiência de sempre para uma banda/ artista em Portugal - até agora, o recorde pertencia Ed Sheeran que, em 2019, juntou 120 mil pessoas em dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa.