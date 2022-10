De acordo com a organização do festival Neopop, atuam no Neopop Presents – Edição Especial de Halloween “Héctor Oaks, o madrileno que funde influências intemporais de Detroit e Chicago com a robustez do techno associado à capital germânica, o duo KAS:ST, que convida o público a embarcar numa viagem por entre emoções sombrias e melancólicas culminando num trance hipnótico; e Reinier Zonneveld cujo live act é construído espontaneamente e alimentado pela energia do público”.

A estes nomes, juntam-se ainda “Renato Ratier, um dos pilares da eletrónica underground brasileira, e VTSS, uma das mais recentes estrelas da constelação techno mundial, em estreia absoluta em Portugal, Biia e Tiago Fragateiro”.