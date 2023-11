"Umbra" é o segundo disco de originais do músico e produtor Cabrita, sucessor do registo homónimo, editado em 2020. O alinhamento conta com 10 novos temas.

Depois do lançamento do single de estreia do novo projeto, "49th birthday blues", o artista prepara-se para lançar um novo vídeo e single "Dance" para coincidir com o lançamento do disco. Este tema é o primeiro single de Cabrita que terá voz, numa colaboração com a artista Larie, assinala a promotora.