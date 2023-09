Usher foi o escolhido para ser o protagonista do intervalo da final do Super Bowl. O jogo da NFL, com apoio da Apple Music, está marcado para 11 de fevereiro de 2024.

O cantor norte-americano vai atuar no palco do Allegiant Stadium, em Las Vegas, sendo a primeira vez que a cidade recebe a final da liga nacional de futebol americano.

Em comunicado, Usher confessa estar ansioso e promete um espetáculo diferente. "Obrigados aos fãs e a todos que fizeram esta oportunidade acontecer", frisou o artista.

Usher anunciou também que irá lançar o seu novo álbum de estúdio no dia da final do Super Bowl. "Coming Home" marca o regresso do artista à música - o cantor editou o seu último disco, "Hard II Love", em 2016.

Ao longo da carreira, Usher colocou 18 singles no top 10 da Billboard Hot 100, incluindo nove primeiros lugares, com temas como “U Got It Bad”, “Yeah!”(com Lil Jon e Ludacris), "My Boo" (com Alicia Keys) e "OMG" (com will.i.am).