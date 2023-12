"Ainda Van Zee não tinha lançado o seu álbum de estreia pela Virgin Music Portugal e já o concerto de apresentação em Lisboa havia esgotado. Seguiu-se o Capitólio no Porto, que esgotou mal o álbum viu a luz do dia", adianta a editora em comunicado.

Os concertos de apresentação do disco "do.mar" acontecem a 24 de fevereiro, no Hard Club, no Porto, e a 9 de março, no Capitólio, em Lisboa. Esta semana, o artista anunciou uma data extra na sala da capital, para o dia 10 de março, e os bilhetes já se encontram à venda - ver aqui.

"Lisboa tem, por isso, mais uma noite dedicada ao novo longa-duração do artista madeirense, que editou o seu mais recente trabalho no primeiro dia deste mês de Dezembro. O Capitólio volta a abrir portas à maré de gente que segue este 'filho' do mar, e 10 de março é a segunda data de apresentação do disco na capital portuguesa", adianta a Virgin Music Portugal.