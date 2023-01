O anúncio foi feito aos jornalistas por Eduardo Méndez, diretor executivo do Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenil e Infantil da Venezuela (El Sistema).

“Após o sucesso do que se fez em finais de 2021, com a maior orquestra do mundo, o desafio consiste agora em fazê-lo com um coro”, disse.

Eduardo Méndez explicou que o El Sistema “está composto por mais de meio milhão de rapazes e raparigas e quase todos eles cantam, porque faz parte da sua formação”.

Explicou que se trata de um projeto “quase dez vezes mais ambicioso” que o da maior orquestra do mundo que envolveu 12.000 músicos, porque o atual record do maior coro do mundo, com 121.440 integrantes, é da Índia.

No entanto, “a Venezuela é o único país do mundo em que uma só instituição (El Sistema), com a sua própria gente, pretende bater o novo record”, tal como fez com a orquestra.

Nesse sentido explicou que devido à quantidade de participantes, se prevê usar a zona de La Carlota (Base Aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, no leste da capital).

Também que, por questões de logística, participarão apenas coristas de Caracas.

Em 02 de dezembro de 2022 e com 1.595 bailarinos de 70 academias de dança, a Venezuela obteve o recorde mundial do Guinness para “a maior roda de salsa casino”, estilo de baile que surgiu em meados dos anos 50 em Cuba.

Em novembro de 2022, com 416 músicos, a Venezuela rompeu o recorde mundial do Guinness para a “maior banda folclórica do mundo” com um concerto na cidade de Maracaibo, estado de Zúlia, noroeste do país.

O concerto decorreu na “Plazoleta de la Basílica de La Chinquinquirá” e teve uma duração de cinco minutos, durante os quais foi interpretada uma “gaita zuliana”, um género musical venezuelano que tradicionalmente assinala a chegada da quadra natalícia e que assinalou o “dia do gaiteiro”.

Em novembro de 2021 a Venezuela bateu oficialmente o recorde do Guinness da maior orquestra do mundo, depois de um concerto, realizado no pátio da Academia Militar de Caracas, em 13 de novembro, com a participação de mais de 12 mil músicos, anunciou a porta-voz do Guinness World Records, Susana Reyes.

O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido popularmente por "El Sistema", interpretou a Marcha Eslava, do compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, com a duração de 12 minutos.

A orquestra prestou ainda homenagem ao falecido maestro José António Abreu, que fundou o "Sistema" em 1975, um programa público para tornar a educação musical acessível a milhares de crianças das classes populares, por onde passou o maestro e diretor musical da Ópera de Paris e da Orquestra Filarmónica de Los Angeles, Gustavo Dudamel.

O Sistema foi replicado em mais de 70 países, entre eles Portugal, com o projeto "Orquestras Sinfónicas Juvenis – Orquestra Geração", criado em 2007, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, para combater o insucesso e abandono escolar através do ensino da música.

A Venezuela detém vários recordes mundiais do Guinness, entre eles o da maior 'arepa' (panqueca de milho) do mundo, com quase 500 quilogramas, o Salto Ángel, a maior queda de água do mundo, com 979 metros de altura e a geladaria Coromoto, que tem disponíveis mais de mil sabores.

Em 2009, a modelo venezuelana Stefanía Fernández Krupij ficou no Guinness por ser a primeira, e até agora, única candidata da Miss Universo a ser coroada por uma compatriota, Dayana Mendoza.