Lewis Capaldi subiu ao Pyramid Stage do Festival de Glastonbury Festival no passado sábado, dia 24 de junho. O concerto marcou o regresso do artista aos palcos depois de ter feito uma pausa "para descansar e se recuperar".

No final do espectáculo, ao som de "Someone You Loved", a voz do artista falhou devido aos tiques motores causados pela síndrome de Tourette. O músico pediu desculpa e o público ajudou-o a terminar a canção.

"Glastonbury, peço imensa desculpa. Estou zangado comigo", disse o artista escocês. "Eu sonhei em fazer isto (...) Se eu não puder fazer isto outra vez, isto foi o suficiente", confessou Lewis Capaldi, revelando que vai fazer "outra pequena pausa nas próximas semanas". Nas redes sociais, o vídeo do momento emocionou os fãs e tornou-se viral.

Veja o vídeo: