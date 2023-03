Natalie Mering, que assina Weyes Blood, atua a 28 de outubro no LAV – Lisboa ao Vivo e no dia seguinte no Hard Club, no Porto. Os bilhetes começam a ser vendidos esta sexta-feira.

Embora seja o quinto álbum, “And in the darkness, hearts aglow” é, segundo a própria, o segundo volume de uma trilogia iniciada em 2019, quando saiu “Titanic raising”.

A publicação Pitchfork escreve que este novo registo é como “uma coleção de hinos seculares”, com arranjos “orquestralmente exuberantes”.

A cantora, que já foi descrita como uma “Joni Mitchell ‘millennial’”, estreou-se em nome próprio em 2011, com o álbum “The Outside Room”.