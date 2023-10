Will Samson, residente em Portugal desde 2022, protagoniza o segundo espetáculo do formato "Música nas Exposições" do ciclo "Há Música na Casa da Cerca" no dia 28 de outubro, às 18h00.

Este formato propõe a apresentação de composições musicais que interagem com as obras de uma exposição ou com o seu espaço envolvente.

O programa "Há Música na Casa da Cerca", agora na sua nona edição, é desenvolvido desde 2015 pela Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea em parceria com a PontoZurca - editora e produtora discográfica. Realiza-se anualmente em vários espaços da Casa, apresentando uma seleção musical eclética nos formatos Música nas Exposições e Concertos ao Pôr do Sol.