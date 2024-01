Ariana Grand está a preparar o seu novo álbum de originais.

Quatro anos depois do lançamento do álbum "positions" (2020), a cantora está de volta às canções em nome próprio - a artista apenas lançou "Don’t Look Up" com Kid Cudi, em 2021, para o filme "Não Olhem para Cima".

Esta sexta-feira, dia 12 de janeiro, Ariana Grande revelou o single "yes, and?". A canção, escrita e produzida para estrela pop com Max Martin e Ilya Salmanzadeh, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Inspirada na produção dance-pop do final dos anos 1980, o single conta com elementos que remetem a "Vogue", de Madonna.

A cantora tem também estado a trabalhar na adaptação cinematográfico do musical da Broadway “Wicked”, sendo que irá interpretar a personagem Cynthia Erivo.