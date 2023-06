Pusha T conquistou sucesso comercial no início dos anos 2000 e continua a ser uma referência na indústria, apesar de não ter tantos holofotes apontados a si. Esta sexta-feira, dia 9 de junho, o rapper atuou no Primavera Sound Porto e foi recebido por milhares de (novos e velhos) fãs, que embarcaram numa viagem entre a nostalgia e o presente. Veja as fotos do concerto na galeria.

