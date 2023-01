Shakira lançou o tema "Music Session #53", com Bizarrap, na semana passada e conquistou as redes sociais. A letra do tema tem dado que falar, já que a cantora aborda o fim do seu relacionamento com Gerard Piqué. Aproveite para revisitar na galeria a carreira da cantora colombiana.

Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram