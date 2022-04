De regresso à primavera, o IndieLisboa apresenta a sua 19ª edição entre os dias 28 de Abril e 8 de Maio.

Com um total de nove longas-metragens portuguesas programadas, reúne-se em 2022 a mais extensa Competição Nacional da história do festival, com autores de diferentes gerações e um grande leque de abordagens artísticas.

A retrospetiva redescobre a realizadora Doris Wishman, figura de culto do cinema independente norte-americano e a primeira mulher cineasta a dedicar a sua obra à "sexploitation" feminina no cinema. Na secção Silvestre, o foco está na francesa Light Cone: para celebrar os seus 40 anos, a distribuidora que promove e preserva cinema experimental de todo o mundo apresenta em Lisboa alguns dos filmes do seu admirável catálogo, numa curadoria especial IndieLisboa.

A secção dedicada aos mais pequenos está de volta na íntegra: após dois anos a levar o cinema às escolas, o IndieJúnior volta a convidar as escolas a virem ao cinema. Estão programados filmes para todas as idades, "workshops" e atividades em família que procuram oferecer uma experiência criativa, sempre com o cinema no seu centro.

Também o lado mais musical do festival, o IndieMusic, volta em peso. Apresentando um vasto espectro de nomes, do "mainstream" ao "underground", estes filmes são refletidos no programa de festas e concertos do IndiebyNight, que volta também a acontecer depois de dois anos em suspenso.

Visite o sítio oficial para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação.

PASSATEMPO

O IndieLisboa e o SAPO têm para oferecer:

* 4 bilhetes duplos para a sessão do filme "Arrebato" (secção Boca do Inferno), no Cinema São Jorge (Lisboa), a 28 de abril, pelas 19h15;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Medusa" (Secção Competição Internacional), no Cinema São Jorge (Lisboa), a 30 de abril, pelas 21h30;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Anonymous Club" (Secção IndieMusic), no Cinema São Jorge (Lisboa), a 2 de maio, pelas 21h45;

* 3 bilhetes duplos para a sessão "Competição Nacional Curtas 4", no Cinema São Jorge (Lisboa), a 5 de maio, pelas 19h00;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Incroyable Mais Vrai" (Secção Silvestre), no Cinema São Jorge (Lisboa), a 8 de maio, pelas 19h00.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 27 de abril. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Cada premiado receberá um convite voucher enviado diretamente pelo IndieLisboa: a participação neste passatempo pressupõe que a concordância para que o seu contacto de e-mail seja fornecido para esse (e apenas esse) efeito caso seja contemplado.

Após a receção do convite voucher por e-mail, deve ser efetuada a partir de ????? de abril a troca na bilheteira central do IndieLisboa no Cinema São Jorge (Av. da Liberdade, 175). De 25 a 27 de Abril, das 14h00 às 20h00; de 28 de Abril a 8 de Maio, das 11h00 até ao início da última sessão.

O convite é válido para uma única utilização, para a sessão e espaço indicado, no limite dos lugares disponíveis. Para garantir o lugar, recomenda-se que a troca seja efetuada com a maior antecedência possível. Caso os bilhetes estejam esgotados, é possível fazer a troca para uma outra sessão do Cinema São Jorge.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS E SEGURANÇA

Para a segurança de todos, o uso de máscara nas salas e espaços fechados é obrigatório. Chegue com antecedência: os bilhetes são válidos no limite dos lugares disponíveis. Mantenha o distanciamento social necessário.